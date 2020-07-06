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محافظات

صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الاثنين انه تمهيدا للاعلان عن خلو مصر من فيروس سى  وبعد مرور أكثر من عام على حملة الرئيس للقضاء على فيروس سي  فإن صحة الدقهليه تقوم بعمل مسحات عشوائية للمواطنين.


واضاف الدكتور سعد مكى ان ذلك  سيتم بجميع مقار الخدمه الطبيه سواء الوحدات الصحية او مراكز طب الاسره او مقرات العلاج بالمستشفيات حيث يستمر عمل المسحات لمدة أسبوع على المترددين العاديين على هذه الأماكن.


وأشار الدكتور سعد مكى الى  ان صحة الدقهليه كانت قد انتهت من عمل المسح للمستهدفين من أبناء الدقهليه فى شهور مارس وابريل ومايو من العام الماضي 2019 لــ 4,2 مليون مواطن ومواطنه وحققت المركز الأول على مستوى الجمهوريه فى تحقيق النسبة المستهدفه
 
صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى
صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى
صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى
صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى
صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى
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