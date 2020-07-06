صحة الدقهلية: مسحات عشوائية للمواطنين عن فيروس سى

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاثنين انه تمهيدا للاعلان عن خلو مصر من فيروس سى وبعد مرور أكثر من عام على حملة الرئيس للقضاء على فيروس سي فإن صحة الدقهليه تقوم بعمل مسحات عشوائية للمواطنين.









واضاف الدكتور سعد مكى ان ذلك سيتم بجميع مقار الخدمه الطبيه سواء الوحدات الصحية او مراكز طب الاسره او مقرات العلاج بالمستشفيات حيث يستمر عمل المسحات لمدة أسبوع على المترددين العاديين على هذه الأماكن.







