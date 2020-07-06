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برلمان

دينية النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:05 م
اللجنة الدينية بالبرلمان
اللجنة الدينية بالبرلمان
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فريدة محمد
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والأوقاف. 

ويتضمن مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع. 

ويهدف الصندوق إلي تطوير كافة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة والمساهمة في تطوير العشوائيات والمساهمة في الحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين وذلك كله في حدود شروط الواقفين. 
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