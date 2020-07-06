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اقتصاد

بسبب كورونا.. 12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمي في 2020-2021

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.

وفى هذا الإطار، أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، موضحة أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن.


وأشارت  إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، موضحة أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.

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