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اقتصاد

بمعدل ارتفاع 9,6% .. السعيد: مؤشر مدراء المشتريات يسجل أعلى معدل في أربعة أشهر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:35 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.

وفى هذا الإطار أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وفي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD ، ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وأضافت السعيد ، أنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والانتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراه 10%.

وفيما يتعلق بأهمية المؤشر أشارت السعيد إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

واستعرضت السعيد النتائج الأخيرة للمؤشر الكلي وتطور المؤشرات الفرعية حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو 2020 حوالي أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للانتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الاشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد ـ 19  وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.
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