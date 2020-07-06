نجوم الفن يودعون رجاء الجداوى عبر صدى البلد.. رانيا محمود ياسين : صدمت بخبر رحيلها.. أحمد وفيق: ابنتى بكت على وفاتها .. وفاء عامر: سأفتقد الأم والصديقة

رانيا محمود ياسين :

صدمت بخبر رحيلها

احمد وفيق :

ابنتى بكت على وفاتها

وفاء عامر :

سأفتقد الأم والصديقة





حالة من الحزن الشديد يعيشها حتى الان الوسط الفنى بعد رحيل الفنانة رجاء الجداوى امس بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر يناهز 82 عاما.









أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن خبر رحيل الفنانة رجاء الجداوي نزل على زملائها وأحبابها كالصدمة، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة كانت على تواصل دائم مع والدتها الفنانة شهيرة قبل دخولها العناية المركزة.













وأضافت رانيا محمود ياسين قائلة : أنها كانت حريصة على مجاملة الجميع، وأبدت اعجابها بمسلسل شقيقها "عمرو محمود ياسين".









وتابعت رانيا: كانت للفنانة الراحلة مواقف طيبة مع الجميع، وكانت حريصة على الوقوف في الشداد وخاصة حالات الوفاة بجانب أصدقائها وزملائها.









حنان مطاوع :





بينما حرصت الفنانة حنان مطاوع على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقالت ان الراحلة جمعتها بعائلتها علاقة أسرية وطيدة سواء والدها كرم مطاوع أو والدتها سهير المرشدي.



وأضافت حنان مطاوع قائلة : أن رجاء الجداوي كانت سيدة أنيقة ليس على المستوى الخارجي فقط، وإنما رقي وجمال داخلي أعمق بكثير.



وفاء عامر :

اما الفنانة وفاء عامر نعت الراحلة رجاء الجداوي بكلمات رقيقة، وقالت : سأفتقد الأم والصديقة.



وأضافت وفاء عامر: رجاء كانت أحيانا تشعرنا أنها الابنة، ابنتنا جميعا، الرقيقة والمهذبة، صاحبة الطلة المميزة والسيرة الطيبة، ربنا يتقبلها بواسع رحمته.



احمد وفيق :

وعبّر الفنان أحمد وفيق، عن حزنه الشديد على فراق الفنانة رجاء الجداوي، بعد رحيلها عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وقال وفيق :الله يرحمها ويصبر كل اهلها واحبابها اللي انا واحد منهم ويصبر الجمهور اللي بيعتز بيها .. الفنانة رجاء الجداوي حالة خاصة جدا .. قدرت انها تبقى جوه قلب المشاهدين العرب وشعبيتها تفوق ما نسمع عنه بكتير".



وتابع قائلًا: "عمري ما روحت بلد عربي إلا ما قالولي انهم بيحبوها حتى أسرتي في فرنسا وبنتي اللي اللغة العربية عندها على قدها جدا كلمتني بتبكي على وفاتها".



واختتم حديثه قائلًا :"ربنا كان حاطط فيها القبول والحضور وكانت إنسانة شيك مش بس في الملابس لكن في التعامل وجابرة للخواطر .. عمرك ما تسمع إنها مزعلة حد، وعمر ما حد في كل الشغلانة بتاعتنا اشتكى من رجاء الجداوي في يوم من الأيام .. كانت عزيزة عليا وكانت بتحبني جدا ومتعاطفة معايا من اول بدايتي".



ايمن سلامة :

اما المؤلف أيمن سلامة عبر عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وقال أيمن سلامة :" رجاء الجداوي رمز الطيبة والنقاء .. سيدة خلوقة وكان ليا شرف إنها قدمتني في مهرجان فني في بورسعيد وقالت كلام عني أخجلني وقعدنا نتكلم مع بعض كتير".



وأضاف قائلًا :"التقينا كتير جدًا لكن للأسف مجمعتناش أعمال بس كنا على تواصل دائم، الله يرحمها سيدة لن تتكرر".





كان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، قد كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر امس الأحد.



وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".

عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي

تم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.



تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.



وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.



تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة

وتدهورت حالتها ووضعت إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح امس الاحد.





