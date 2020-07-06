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محافظات

تحرير 100 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق والمقاهى بالمنيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:13 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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ايمن رياض
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت اليوم الاثنين عن تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 68 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 19 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية).


تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، من خلال الحملات اليومية للمرور على الأسواق وكذلك المقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات بنطاق المراكز، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص تنظيم الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة المخالفين طبقًا للقانون، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، عن تحرير 15 محضر متنوع ما بين، (محاضر تموينية، وعدم وجود رخص، وإعدام منتجات فاسدة، ضبط سلع تموينية مدعمة، ومخابز، واشغالات).

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