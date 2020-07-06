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فن

بالنظارة.. الراقصة جوهرة تشارك جمهورها بأحدث ظهور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الراقصة جوهرة  صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظهر جوهرة في الصورة بلوك هادئ وهي ترتدي نظارات طبية في السيارة.


وقد نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى : 

منورة يا قمر

شبه الدكاترة جدا

احلي جوهرة



من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.
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