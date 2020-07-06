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متحدث الري يكشف أبرز النقاط باليوم الرابع من مباحثات سد النهضة .. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية, إن هناك سلسلة من المفاوضات بشأن سد النهضة بدعوة من دولة جنوب إفريقيا بدورها رئيس الاتحاد الافريقي الحالي.

وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية, أنه تم البدء في الاجتماعات الخاصة بإيجاد حل لأزمة سد النهضة, موضحا: أن اليوم كان اليوم الرابع على التوالي في عقد هذه الاجتماعات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية, أن الاجتماعات والمفاوضات تتم الآن تحت إدارة مراقبين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.

وأوضح المهندس محمد السباعي, أن أول يومين من الاجتماعات والمباحثات كانت تناقش المشاكل الثابتة والملاحظات أو الخلافات الجوهرية بالنسبة لنا.

وأشار إلى أنه يتم الآن مناقشة كيفية ملئ السد وآلية تشغيل السد والنقاط المتعلقة بالنقاط القانونية.

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