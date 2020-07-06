AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي.. طاهر محمد على بعد خطوات.. عودة فايلر إلى القاهرة.. وفشل المفاوضات مع نجم منتخب اليد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:05 م
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الاثنين  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادما من سويسرا عن طريق العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهاء إجازته مع أسرته.



قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن القلعة الحمراء تسير بمعيار من النظام لا يمكن تخطيه والجميع يلتزم به كبيرا كان أو صغيرا.



قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يعتز بلقب خاتم سليمان متمنيا أن يكون عند حسن ظن جماهير النادي العريقة وتقديم الأفضل دائما.



حسم على زين نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد مصيره من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



بات طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي بعد خطوات قليلة من الانضمام لصفوف الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي.. وليد أزارو يعود للنادي..7 صفقات تعمق جراح الفريق

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

أخبار الرياضة| نجم يد الزمالك يتعرض لحادث.. بوادر أزمة مع فايلر .. الأهلي يعلن نتيجة فحوصات كورونا للاعبيه.. سبب غياب محمد صلاح عن ليفربول

أخبار النادي الأهلي .. قصة فايلر مع الفريق وسر سفره.. نتيجة مسحة كورونا للاعبين .. طاهر محمد طاهر يوافق على ارتداء التيشيرت الأحمر

الكل يخدم الكيان .. وليد سليمان يكشف حقيقة طلب شارة قيادة النادي الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

ياسر رزق يكشف موقفا صارما للفريق محمد العصار في ثورة 30 يونيو مع الأمريكان

حبس صاحب فيديو البلطجة واستعراض القوة لترويعه المواطنين بالمطرية

إعلامية كويتية: 4 رسائل وراء استهداف قاعدة الوطية بـ ليبيا

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

نشرة المرأة والصحة .. أعراض الطاعون الدبلي .. مشروبات لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة