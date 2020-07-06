أخبار النادي الأهلي.. طاهر محمد على بعد خطوات.. عودة فايلر إلى القاهرة.. وفشل المفاوضات مع نجم منتخب اليد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادما من سويسرا عن طريق العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهاء إجازته مع أسرته.
قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن القلعة الحمراء تسير بمعيار من النظام لا يمكن تخطيه والجميع يلتزم به كبيرا كان أو صغيرا.
قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يعتز بلقب خاتم سليمان متمنيا أن يكون عند حسن ظن جماهير النادي العريقة وتقديم الأفضل دائما.
حسم على زين نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد مصيره من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
بات طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي بعد خطوات قليلة من الانضمام لصفوف الأهلي.