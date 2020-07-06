استعدادا لقيادة تدريبات الأهلى.. السويسري رينيه فايلر يصل مطار القاهرة |فيديو وصور

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادما من سويسرا عن طريق العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهاء إجازته مع أسرته.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول السويسري فايلر، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم 800، القادمة من العاصمة الفرنسية باريس.





كان السويسري رينيه فايلر، سافر إلى مسقط رأسه منذ أسبوعين لقضاء إجازة مع أسرته، مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يخضع فايلر إلى مسحة كورونا، صباح غدًا الثلاثاء، لكي يتسنى له العودة لقيادة تدريبات الفريق الأحمر مرة أخرى.





ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مطولة نهاية الأسبوع الجاري مع "رينيه فايلر" لحسم عدد من الملفات أهمها الإعداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وطريقة السفر وإقامة معسكر مغلق من عدمه قبلها.





كما سيحدد المدرب السويسري موقفه من طلب معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة بإحدي المدن الساحلية إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري، بجانب رأيه النهائي في اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة.



