قبل قيادة تدريبات الأهلي.. فايلر يعود للقاهرة ويخضع لمسحة طبية اليوم

يعود السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم.





وسيكون بصحبته مساعده توماس لاستكمال مهمته مع الفريق.





ومن المقرر ان يخضع فايلر صباح غد لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا علي أن يقود المران بدءًا من بعد غد طبقًا لإجراءات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.





ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مطولة نهاية الأسبوع الجاري مع فايلر لحسم عدد من الملفات أهمها الإعداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وطريقة السفر وإقامة معسكر مغلق من عدمه قبلها>





كما سيحدد المدرب السويسري موقفه من طلب معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة بإحدي المدن الساحلية إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري، بجانب رأيه النهائي في اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة.



