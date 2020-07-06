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رياضة

الكل يخدم الكيان .. وليد سليمان يكشف حقيقة طلب شارة قيادة النادي الأهلي.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:41 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن القلعة الحمراء تسير بمعيار من النظام لا يمكن تخطيه والجميع يلتزم به كبيرا كان أو صغيرا.

وكشف الحاوى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى حقيقة طلبه شارة القيادة من الحارس محمد الشناوي، بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري قائلا: "لم يحدث أنني طلبت شارة القيادة، مستحيل هذا الأمر ولن أطلبها".

وقال نجم الأهلى، إن الجميع في القلعة الحمراء هدفهم مصلحة النادى الأهلى وكيانه والنهوض بمستواه على كافة الأصعدة لافتا إلى أن هناك مساحة يمنحها اللاعبون الكبار للصغار للحديث، والتوجيه ليس مرتبطا بالشارة لكنه يرتبط بمصلحة الفريق، وهذا الأمر منذ فترات طويلة".

وتعامل الأهلى باحترافية مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
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