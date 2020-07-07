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رياضة

للحفاظ على قوائم الفريق.. جلسة تفاوض بين الزمالك وفرجاني بعد عودته من تونس.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:33 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
أكد محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئولي الزمالك في مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد في بلاده حاليًا ، لحسم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وينتظر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي عودة اللاعب من تونس والانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المحلية والإفريقية ، للحديث معه حول المقابل المادي الذي يريده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، لحسم التجديد للاعب، كونه أحد العناصر الأساسية في الفريق، ولدي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

يذكر أن مسئولي الزمالك بدأ الترتيب لعودة الثلاثي الأجنبي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي. 

ويأتي هذا من أجل الانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.
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