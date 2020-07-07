للحفاظ على قوائم الفريق.. جلسة تفاوض بين الزمالك وفرجاني بعد عودته من تونس.. فيديو

أكد محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئولي الزمالك في مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد في بلاده حاليًا ، لحسم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. مسئوليعقده









وينتظر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي عودة اللاعب من تونس والانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المحلية والإفريقية ، للحديث معه حول المقابل المادي الذي يريده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، لحسم التجديد للاعب، كونه أحد العناصر الأساسية في الفريق، ولدي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.





يذكر أن مسئولي الزمالك بدأ الترتيب لعودة الثلاثي الأجنبي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.



