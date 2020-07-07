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حجز وحدات سكنية بالعلمين.. فرج عامر يكشف عن سبب الزحام في نادي سموحة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:16 ص
فرج عامر
فرج عامر
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هاني حسين
علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على  مشاهد الزحام الكبير أمام نادي سموحة من جانب الأعضاء.

وأضاف فرج عامر  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على  "القناة الاولى المصرية"، إن  نادي سموحة يهتم بالانشطة الرياضية والاجتماعية .

وتابع فرج عامر:"  تحدثنا  مع وزير الإسكان من أجل الحصول على ارض في العلمين  لانها مدينة لها مستقبل كبير، وذلك من اجل بناء نادي ومجمع سكني لأعضاء نادي سموحة".

واكمل فرج عامر:"  طرحنا جدية حجز استمارة تعاقد على الوحدات السكنية في العلمين، وهذا هو سبب الزحام  وتواجد  أعضاء النادي من اجل دفع جدية الحجز للشقق".

واستطرد فرج عامر:"  حاولنا بكل الطرق منع الزحام ولكننا لم نستطع السيطرة عليه ".

وفي سياق اخر:" اكد فرج عامر انه لا توجد إصابات بفيروس كورونا في نادي سموحة بين اللاعبين حتى الآن.
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