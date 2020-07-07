حجز وحدات سكنية بالعلمين.. فرج عامر يكشف عن سبب الزحام في نادي سموحة

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على مشاهد الزحام الكبير أمام نادي سموحة من جانب الأعضاء.





وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الاولى المصرية"، إن نادي سموحة يهتم بالانشطة الرياضية والاجتماعية .





وتابع فرج عامر:" تحدثنا مع وزير الإسكان من أجل الحصول على ارض في العلمين لانها مدينة لها مستقبل كبير، وذلك من اجل بناء نادي ومجمع سكني لأعضاء نادي سموحة".





واكمل فرج عامر:" طرحنا جدية حجز استمارة تعاقد على الوحدات السكنية في العلمين، وهذا هو سبب الزحام وتواجد أعضاء النادي من اجل دفع جدية الحجز للشقق ".





واستطرد فرج عامر:" حاولنا بكل الطرق منع الزحام ولكننا لم نستطع السيطرة عليه ".



