الأوقاف: فتح مسجد الحسين غدا جزئيا.. وحاجز عند المقام

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيعاد فتح مسجد الحسين غدا الأربعاء بشكل جزئي، بعد إجراءات احترازية اتخذت من خلال تعقيم الجدران ونظافة المسجد.





وأضاف جابر طايع ، في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الاولى"، :" تم التأكيد على ارتداء المصلين للكمامات داخل المسجد وتم وضع حاجز يفصل بين المقام وباقي المسجد".

وأوضح جابر طايع:" يتم فتح ثلثي المسجد بشكل جزئي، ولكن هناك حاجز في منطقة المقام والضريح".





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعادة فتح مسجد الحسين للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع، ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث.



