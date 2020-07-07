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رياضة

يشبه استاد السلام.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة لـ أعضاء نادي الزمالك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى لـ أعضاء الجمعية العمومية في النادي عقب الاعلان عن بدء إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.


وأكد مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لـ برنامج " زملكاوي " أعلن فيها الاعلامي أحمد جمال، أن جميع أعضاء النادي بفرع النادي في ميت عقبة، سيكونون أعضاء في فرع النادي في 6 اكتوبر دون الحاجة لـ دفع أي رسوم زيادة .




وأضاف أنه تم الاتفاق مع البنوك بحيث تكون هناك قيمة محددة لـ أول 5 الاف عضوية على ان تزيد في المرحلة الثانية بنسبة 30% لـ 5 الاف مشترك ثم زيادة 30% عن المرحلة الثالثة لـ 5 الاف مشترك في تلك المرحلة.


كما أكد مرتضى منصور أن استاد النادي في 6 اكتوبر سيشبه الي حد كبير استاد السلام .
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