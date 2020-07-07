يشبه استاد السلام.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة لـ أعضاء نادي الزمالك





وأكد مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لـ برنامج " زملكاوي " أعلن فيها الاعلامي أحمد جمال، أن جميع أعضاء النادي بفرع النادي في ميت عقبة، سيكونون أعضاء في فرع النادي في 6 اكتوبر دون الحاجة لـ دفع أي رسوم زيادة .

















وأضاف أنه تم الاتفاق مع البنوك بحيث تكون هناك قيمة محددة لـ أول 5 الاف عضوية على ان تزيد في المرحلة الثانية بنسبة 30% لـ 5 الاف مشترك ثم زيادة 30% عن المرحلة الثالثة لـ 5 الاف مشترك في تلك المرحلة.







