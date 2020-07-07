يشبه استاد السلام.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة لـ أعضاء نادي الزمالك

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى لـ أعضاء الجمعية العمومية في النادي عقب الاعلان عن بدء إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.
وأكد مرتضى منصور في مكالمة هاتفية لـ برنامج " زملكاوي " أعلن فيها الاعلامي أحمد جمال، أن جميع أعضاء النادي بفرع النادي في ميت عقبة، سيكونون أعضاء في فرع النادي في 6 اكتوبر دون الحاجة لـ دفع أي رسوم زيادة .
وأضاف أنه تم الاتفاق مع البنوك بحيث تكون هناك قيمة محددة لـ أول 5 الاف عضوية على ان تزيد في المرحلة الثانية بنسبة 30% لـ 5 الاف مشترك ثم زيادة 30% عن المرحلة الثالثة لـ 5 الاف مشترك في تلك المرحلة.
كما أكد مرتضى منصور أن استاد النادي في 6 اكتوبر سيشبه الي حد كبير استاد السلام .