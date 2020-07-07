لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية

شنّ حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، مساء أمس الاثنين، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم، في نطاق الحي، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في وجود الكول الأمني والأجهزة المعنية.

وتوجهت الحملة- بحسب بيان صادر اليوم- إلى المطاعم، والمقاهي والكافيهات بمنطقة العطارين ومحرم بك، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ والتفتيش على التراخيص.

وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 2 مقهى، ومحلين من المحلات العامة بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم الالتزام بقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدم وجود تراخيص.





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كما ضبطت الحملة عدد ٢٦حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالتعاون مع وحدة المرافق، بالإضافة الى تحرير عدد ٥ محاضر اعلانات مخالفة.

وتم خلال الحملة التأكيد علي متابعة نسب الأشغال المقررة بما لا يزيد علي ٢٥٪؜، الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، عدم تقديم الشيشة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية للعاملين بتلك المنشآت وللجمهور، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم، وترك المسافات بين طاولات الطعام، والالتزام بالحد الأقصى لعدد الأشخاص على الطاولة الواحدة.

وشن حي ثان المنتزه حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، لرصد المخالفات ورفع الإشغالات لاستعادة الانضباط بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة المرور على شارع 30 عرامة من 45 قبلي، وشارع الصفا والمروة، حيث تم رفع كافة الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام، من إشغالات الباعة الجائلين وإشغالات المحال التجارية، وتم رصد عدد من حالات الإشغالات، كما تم التحفظ على عدد من المضبوطات.

وتم الإغلاق الفوري لـ 2 محل (دواجن) و (جزارة)، وذلك لإدارتهما بدون ترخيص.

وجاءت الحملة بحضور قيادات شرطة المرافق، العقيد أكرم توفيق، والرائد خالد نجيب رئيس وحدة شرطة المرافق بالمنتزه ثان، ومساعد رئيس الحي مدير إدارة، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس حي ثان المنتزه ضمن حملات التصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على المخالفين.