AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:57 ص
غلق محلات
غلق محلات
Advertisements
أحمد بسيوني

شنّ حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، مساء أمس الاثنين، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم، في نطاق الحي، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في وجود الكول الأمني والأجهزة المعنية.

 

وتوجهت الحملة- بحسب بيان صادر اليوم- إلى المطاعم، والمقاهي والكافيهات بمنطقة العطارين ومحرم بك، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ والتفتيش على التراخيص.

 

وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 2 مقهى، ومحلين من المحلات العامة بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم الالتزام بقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدم وجود تراخيص.


اقرأ أيضًا:

الاتحاد السكندري يُحدد غدا مواعيد فتح الأنشطة للأعضاء والألعاب الفردية ..فيديو

 

كما ضبطت الحملة عدد ٢٦حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالتعاون مع وحدة المرافق، بالإضافة الى تحرير عدد ٥ محاضر اعلانات مخالفة.

 

وتم خلال الحملة التأكيد علي متابعة نسب الأشغال المقررة بما لا يزيد علي ٢٥٪؜، الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، عدم تقديم الشيشة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية للعاملين بتلك المنشآت وللجمهور، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم، وترك المسافات بين طاولات الطعام، والالتزام بالحد الأقصى لعدد الأشخاص على الطاولة الواحدة.

 

وشن حي ثان المنتزه حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، لرصد المخالفات ورفع الإشغالات لاستعادة الانضباط بنطاق الحي.

 

واستهدفت الحملة المرور على شارع 30 عرامة من 45 قبلي، وشارع الصفا والمروة، حيث تم رفع كافة الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام، من إشغالات الباعة الجائلين وإشغالات المحال التجارية، وتم رصد عدد من حالات الإشغالات، كما تم التحفظ على عدد من المضبوطات.

 

وتم الإغلاق الفوري لـ 2 محل (دواجن) و (جزارة)، وذلك لإدارتهما بدون ترخيص.

 

وجاءت الحملة بحضور قيادات شرطة المرافق، العقيد أكرم توفيق، والرائد خالد نجيب رئيس وحدة شرطة المرافق بالمنتزه ثان، ومساعد رئيس الحي مدير إدارة، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس حي ثان المنتزه ضمن حملات التصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على المخالفين.

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق 4 محلات و2 مقهى في الإسكندرية
Advertisements

ترشيحاتنا

لو امتلك مواطن قطعة أرض في منطقة يمنع فيها البناء السكني.. ماذا يفعل؟.. الحكومة توضح

أسد مفترس يخنق ضبعا ضخما حتى الموت ويمزقه بأنيابه .. صور

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

من يدير وزارة الإنتاج الحربي بعد وفاة الفريق العصار .. مصدر حكومي يرد

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل