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لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ... تحرير 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بحي الجمرك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:44 م
تحرير ٧ إنذارات لأصحاب
تحرير ٧ إنذارات لأصحاب المقاهي بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
شنّ حي الجمرك، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم، في نطاق الحي، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في وجود الكول الأمني والأجهزة المعنية.

توجهت الحملة، بحسب بيان صادر اليوم، إلى الى المقاهي والكافيهات بشارع الغرفة التجارية والبورصة القديمة وشارع كليار، وأسفرت تحرير ٧ إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بنطاق الحي، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من مجلس الوزراء، وهي الالتزام بنسبه تشغيل25 % من الطاقة ومنع تقديم الشيشة واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات. 

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جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، ولاتزال المتابعة جارية والحملات مستمرة. 

يأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ... تحرير 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بحي الجمرك
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ... تحرير 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بحي الجمرك
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ... تحرير 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بحي الجمرك
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ... تحرير 7 إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بحي الجمرك
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