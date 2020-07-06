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محافظات

حي الجمرك في الاسكندرية يفض حفل خطوبة بعد تجمع أهالي.. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:33 م
فض حفل خطوبة
فض حفل خطوبة
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أحمد بسيوني

تمكنت الأجهزة المعنية، بحي الجمرك، بمحافظة الاسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، من فض تجمع لعدد من الاهالي بحفل خطوبة في نطاق الحي في حضور النقيب ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بالحي، والإدارات المعنية. 


وتوجهت الحملة إلى "شارع قبو الملاح خلف مسجد أبو شوشة"، حيث تم فض تجمع أهالي بحفل خطوبة والتحفظ على عدد ٢ سماعة. 


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يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بمتابعة الحملات الإنضباطية اليومية بنطاق الحي والإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 


يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي منع إقامة الأفراح والعزاء وذلك لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
حي الجمرك في الاسكندرية يفض حفل خطوبة بعد تجمع أهالي.. صور
حي الجمرك في الاسكندرية يفض حفل خطوبة بعد تجمع أهالي.. صور
حي الجمرك في الاسكندرية يفض حفل خطوبة بعد تجمع أهالي.. صور
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