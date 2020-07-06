حي الجمرك في الاسكندرية يفض حفل خطوبة بعد تجمع أهالي.. صور





بحي الجمرك، بمحافظة الاسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، من فض تجمع لعدد من الاهالي تمكنت الأجهزة المعنية،، بمحافظة الاسكندرية، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، من فض تجمع لعدد من الاهالي بحفل خطوبة في نطاق الحي في حضور النقيب ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بالحي، والإدارات المعنية.









وتوجهت الحملة إلى "شارع قبو الملاح خلف مسجد أبو شوشة"، حيث تم فض تجمع أهالي بحفل خطوبة والتحفظ على عدد ٢ سماعة.









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يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بمتابعة الحملات الإنضباطية اليومية بنطاق الحي والإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







