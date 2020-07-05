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محافظات

بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:10 ص
إغلاق 6 مطاعم وكافيهات
إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة مكبرة للمرور على المطاعم، والكافيهات، والمقاهي، والكافيتريات بالإبراهيمية ومحطة مصر بمشاركة وحدة المرافق.


وقال اللواء علاء يوسف، إنه تم المرور على منطقتي محطة مصر والإبراهيمية، للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ والتفتيش على التراخيص، وصلاحية الاطعمة التي تقدم للجمهور.


وأضاف يوسف أن الحملة أسفرت عن تشميع 7 منشآت، بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، عبارة عن: عدد ٣ مطاعم؛ وعدد ١ محل جزارة، وعدد ٣ كافيه، بسبب عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وعدم وجود تراخيص؛ كما قامت بضبط عدد ٣٠ حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالتعاون مع وحدة المرافق.


وحرصت الحملة علي متابعة نسب الاشغال المقررة بما لا يزيد علي ٢٥٪؜، الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، عدم تقديم الشيشة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية للعاملين بتلك المنشآت وللجمهور، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم، وترك المسافات بين طاولات الطعام، والالتزام بالحد الأقصى لعدد الأشخاص على الطاولة الواحدة.


وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر.


بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
بسبب خرق الإجراءات .. إغلاق 6 مطاعم وكافيهات ومحل جزارة بالإسكندرية
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