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محافظات

تموين الإسكندرية: استلام 131 ألفًا و714 طنًا من الأقماح المحلية

السبت 04/يوليه/2020 - 07:05 م
قمح
قمح
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أحمد بسيوني

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله، إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوبين من وزارتي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماحا محلية بإجمالي 131 ألفًا و714 طنًا طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.


وأضاف سعد الله، في تصريحات اليوم السبت، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية استعدت لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية طبقا لمواصفات فنية معتمدة ممثلة في: صومعة برج العرب بسعة تسعين ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة ستين ألفا، وصومعة العامرية بسعة ستين ألف طن، وصومعة الصبحية بسعة ستين ألف طن.

 

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كما تتضمن أماكن التخزين ٢ بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١، سعة كل بنكر ٤٥٠٠٠ طن بإجمالي تسعين ألفا، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة بالإضافة إلى الشون، والتي تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

 

يذكر أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية للعام الجاري  بدأ في الخامس عشر من أبريل الجاري في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر و”البناكر ” و”الشون ” المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة ، لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.

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