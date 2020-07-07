أهم الأخبار..وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي.. السيسي: العصار كان في صدارة رجال مصر المدافعين عنها.. تطورات الطاعون الدبلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي





وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار

توفي منذ قليل وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.. للمزيد اضغط هنا





ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم..للمزيد اضغط هنا





بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن الطاعون الدبلي وقيدت استهلاك أنواع معينة من اللحوم، كما أبلغت عن حالتين من الطاعون الدبلي في مقاطعة خوفد في غرب منغوليا..للمزيد اضغط هنا





هل تعرضت ترسانة إيران الصاروخية لهجمات سرية.. 6 حوادث غامضة تشعل نظرية المؤامرة

تعرضت إيران، لعدد من الحوادث الغامضة والغريبة على مدى الأسبوعين الماضيين، في عدد من المواقع العسكرية والنووية الحساسة، كان أحدثها حريق منشأة نطنز النووية، والتي رفضت السلطات التحدث عن أضراره وأسبابه في وقت سابق، وبعد ذلك اعترفت بتسببه في أضرار جسيمة وخسائر كبيرة..للمزيد اضغط هنا





بعد غارات الوطية.. تركيا تنشر منظومة صواريخ جديدة في ليبيا

ذكر موقع "Haber7" التركي أن تركيا نشرت منظومة دفاع جوي جديدة في ليبيا عقب تدمير منظومتها في غارات الجيش الوطني الليبي على قاعدة الوطية..للمزيد اضغط هنا





تراجع حاد في إصابات كورونا.. الصحة تعلن تسجيل 969 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم .. للمزيد اضغط هنا

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