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أخبار العالم

رغم ظهور أعراض كورونا عليه.. الرئيس البرازيلي: رئتي جيدة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قال الرئيس البرازيلي، جاير لولسونارو، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى فحصا بالمستشفى، وأكدت نتيجته أن رئتيه في حالة جيدة. 

وكان الرئيس البرازيلي، قد خضع لفحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب ظهور أعراض الفيروس عليه. 

يذكر أن الرئيس البرازيلي قد دعا أنصاره في العديد من المناسبات بعدم ارتداء الكمامات، وقرر عدم إغلاق البلاد بسبب انتشار الفيروس. 

وكشفت وسائل إعلام برازيلية، اليوم، عن انتظار الرئيس جاير بولسونارو، لنتائج تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ظهور بعض أعراض الفيروس عليه. 

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الإثنين، تسجيل 26 ألفا و51 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 602 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
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