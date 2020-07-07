خلاف على توزيع لحوم على الفقراء.. الأوقاف: فيديو «زاوية» المعادي لا علاقة له بالمصلين والصلاة

قال الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، إن مقطع الفيديو المتداول حول "زاوية" للصلاة بالمعادي ، ليس له علاقة بالمصلين أو الصلاة.





وأوضح خضر- في تصريح صحفي ، الليلة- أن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ، ليست مفتوحة للصلاة، وقد جرى فتحها بمعرفة أحد الأهالي ، ليس لأجل الصلاة؛ وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي بشأنها، مؤكدا أن بعض الأمور التي حدثت في الفيديو، لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.



