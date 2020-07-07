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رياضة

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:22 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن العديد من المفاجآت لجماهير القلعة البيضاء، وجاءت كالتالي:


أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إتمام صفقة ضم عمر الوكيل نجم كرة اليد السابق في النادي الأهلي.




زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى لـ أعضاء الجمعية العمومية في النادي عقب الإعلان عن بدء إنشاء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.




كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل استاد النادي الجديد الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الإدارة عن تصميم الاستاد أمس.

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