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أخبار العالم

المكسيك تسجل ما يقرب من 5 آلاف إصابة بكورونا يوميا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4902 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 261 ألف و750 إصابة. 

فيما سجلت السلطات 480 وفاة جديدة بالبلاد بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 31 ألفا و119 حالة وفاة. 

ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات والعدوى أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الاختبارات.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تتابع المرض على مستوى العالم، تعد المكسيك ثاني أكبر عدد من القتلى في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل التي سجلت 64 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.5 مليون إصابة حتى الآن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك مع اقتراب الإصابات في العالم للوصول إلى 12 مليون إصابة.
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