بورنموث يفوز على وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق بورنموث على نظيره وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية فريق بورنموث كل من إيلي جونيور كروبي وأليكس سكوت في الدقيقتين 33، 90+1.

ورفع فريق بورنموث رصيده إلى النقطة 33 محتلًا المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وواصل فريق بورنموث تحقيقه للفوز في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر الجولة الماضية على ليفربول بثلاثية مقابل هدفين.

فيما توقّف رصيد فريق وولفرهامبتون عند النقطة 8 متذيلًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر فريق وولفرهامبتون بموسم سئ للغاية، إذ لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا من أصل 24 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 18 آخرين.