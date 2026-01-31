قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: المنطقة شهدت تجاوزات جسيمة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية
قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بورنموث يفوز على وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

بورنموث
بورنموث
مجدي سلامة

فاز فريق بورنموث على نظيره وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية فريق بورنموث كل من إيلي جونيور كروبي وأليكس سكوت في الدقيقتين 33، 90+1.

ورفع فريق بورنموث رصيده إلى النقطة 33 محتلًا المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وواصل فريق بورنموث تحقيقه للفوز في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر الجولة الماضية على ليفربول بثلاثية مقابل هدفين.

فيما توقّف رصيد فريق وولفرهامبتون عند النقطة 8 متذيلًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر فريق وولفرهامبتون بموسم سئ للغاية، إذ لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا من أصل 24 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 18 آخرين.

بورنموث وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

