حدث ليلا.. حقيقة تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ.. وقف الزواج في الجزائر.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي أمام النيابة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7-7-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي:





وصل منذ قليل جميع المراقبين والملاحظين إلى مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، استعدادا لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا ، لعقد امتحاني الفيزياء لشعبة علمي ، والتاريخ لشعبة ادبى اليوم.









أعلنت عدد من الولايات الجزائرية، وقف إبرام عقود الزواج على مستوى الحالة المدنية، لحين اشعار اخر.





أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم الاطمئنان على وصول أوراق اسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ إلى جميع اللجان امتحانات الثانوية العامة 2020 .





أشاد طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، برئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور قائلا :" يدير النادي بشكل منظم ومنضبط".





جلست امرأة على الأرض ورفضت الخروج من أحد المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن طُلب منها ارتداء قناع للوجه، الذي يفرض داخل المتاجر والأماكن العامة لتوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.





توفي الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر المجيدة.





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على استمرار أعمال البناء بشكل سريع للجدار الفاصل مع المكسيك.





كشف نشطاء عراقيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن منفذ حادث اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي.





نجح العميد خالد حسانين رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا، في ضبط صاحب إحدى الصيدليات بميدان المحطة، في مدينة المنيا، ويدعى "محمد عبد المنعم"؛ وذلك إثر قيامه بالاتجار فى الحبوب المخدرة المُدرجة "جدول".





قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه في الأماكن ذات الخطورة العالية مثل المطاعم و مكاتب العمل الضيقة يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.









قال الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، إن مقطع الفيديو المتداول حول "زاوية" للصلاة بالمعادي، ليس له علاقة بالمصلين أو الصلاة.





نعى مجلس نقابة الأطباء بمحافظه الغربيه الدكتور محمد سامي برغوث، المدرس المساعد بجامعة طنطا، بعد رحيله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر فيس بوك ، بشأن تسريب امتحان الفيزياء الذي من المقرر ان يؤديه طلاب الثانوية العامة في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.





كشفت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد المصرية المحترفة في نيس الفرنسي، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه الفترة الماضية.





استمعت النيابة العامة لأقوال أربع فتيات وطفلة تقدمن ببلاغات ضد أحمد بسام زكي، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولًا مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقًا لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.