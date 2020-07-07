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فن

حبة شباب سفلة همج.. رسالة حميد الشاعري لمنتقدي رجاء الجداوي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نعى الفنان حميد الشاعري الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، فجر الأحد الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الشاعري عبر حسابه على "فيس بوك": "في آخر عيد ميلاد لها تابعت حبة شباب سفلة همج دخلوا يلوموها باعتبارها عجوز لا تستحي ولا يحق لها الاحتفال!! وكان ردها الرائع الذي لا يستطيعه إلا كائن متزن متصالح مع نفسه محب للحياة واثق من نفسه قائلة لهم: أشكركم على ذوقكم، وكِبَر السن مش بإيدي.. وأتمنى لكم تعيشوا كثيرًا مثلي تستمتعوا بالرضا وسلام النفس مثلما أتمتع.. وبدعي لكم بكل صدق وسماحة نفس". 

تابع: "ياربي كمية التصالح مع الذات ومع الدنيا لامرأة حرصت على ألا تؤذي أحدًا.. حتى من تعدوا حدودهم معها وحاولوا إيذاءها".

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.
حبة شباب سفلة همج.. رسالة حميد الشاعري لمنتقدي رجاء الجداوي
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