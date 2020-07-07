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فن

برسم كاريكاتير.. ياسر جلال ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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ندى فكري
نشر الفنان ياسر جلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر ياسر جلال في الصورة برسمة كاركاتير، وعلق قائلا: "صباح الخير علي كل الناس الجميله".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان ياسر جلال مع الصورة، وجاءت التعلقات كالتالى:
- الصوره تحفه
- مبدع اللي عملها
- الفتوه 

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وكان الفنان ياسر جلال قرر أن يخوض السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل خالد ابن الوليد، الذى كان من المقرر أن يقوم به الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تأجل من رمضان الماضى، وهو الأمر الذى دفع عمرو يوسف إلى الاعتذار عن العمل نظرا لارتباطه بعمل آخر على حد قوله.
 
ولم يكن ياسر جلال الأول الذى يجسد شخصية خالد ابن الوليد، وهناك عدد من النجوم قدموا شخصية سيف الله المسلول على الشاشة، وهو ما يضع على عاتقه تحد كبير.
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