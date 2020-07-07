برسم كاريكاتير.. ياسر جلال ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

وكان الفنان

قرر أن يخوض السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل خالد ابن الوليد، الذى كان من المقرر أن يقوم به الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تأجل من رمضان الماضى، وهو الأمر الذى دفع عمرو يوسف إلى الاعتذار عن العمل نظرا لارتباطه بعمل آخر على حد قوله.