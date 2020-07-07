أحد رموز العسكرية المصرية..الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق العصار.. فيديو وصور

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لوزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق فخري محمد سعيد العصار الذي وافته المنية الاثنين.

وقد أقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة، وقدم الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد رموز العسكرية .

هذا وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الاثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.





وقالت الرئاسة في بيانها :" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".





كما نعى الرئيس السيسى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » الفقيد قائلا: « فقدت مصرنا العزيزة رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية ، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها.



