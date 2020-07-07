رحلة بحرية.. مصطفى فهمي وزوجته يستمتعان بالإجازة الصيفية

نشرت الإعلامية فاتن موسى ، مقطع فيديو جديدا لها مع زوجها الفنان مصطفى فهمى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت فاتن موسي برفقة زوجها النجم مصطفى فهمي على متن مركب أثناء قضاء الإجازة الصيفية وهما يرددان اغنيه "هما مالهم بينا ياليل" خلال نزهة بحرية.









يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض في رمضان الماضي.









يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.









مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، ندا بسيونى، آية سماحة، دانا حمدان، محمد حمدى، إيمان الزيدى، لمياء كرم.