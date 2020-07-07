مهرجان فينيسيا يعلن تفاصيل دورته المقبلة

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي اليوم الثلاثاء عن بعض القرارات الخاصة باقامة الدورة المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقد أعلن المهرجان عن إنشاء ساحتين خارجيتين: واحدة في البندقية والأخرى في الليدو، حيث سيشاهد جزء كبير من جمهور المهرجان الأفلام.





وسوف تترأس النجمة كيت بلانشيت أيضًا لجنة تحكيم المسابقة الرسمية كما كان مقررا.



ومن المنتظر أن يسمح بالسفر إلى إيطاليا حاليًا للمقيمين داخل أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويظل حظر الدخول من أي مكان آخر قيد التنفيذ. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك بحلول سبتمبر.



