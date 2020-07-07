AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان فينيسيا يعلن تفاصيل دورته المقبلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:08 م
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
Advertisements
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي اليوم الثلاثاء عن بعض القرارات الخاصة باقامة الدورة المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلن المهرجان عن إنشاء ساحتين خارجيتين: واحدة في البندقية والأخرى في الليدو، حيث سيشاهد جزء كبير من جمهور المهرجان الأفلام.

وسوف تترأس النجمة كيت بلانشيت أيضًا لجنة تحكيم المسابقة الرسمية كما كان مقررا.

ومن المنتظر أن يسمح بالسفر إلى إيطاليا حاليًا للمقيمين داخل أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويظل حظر الدخول من أي مكان آخر قيد التنفيذ. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك بحلول سبتمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

البقاء لله.. وليد سعد ينعى والدة حمادة هلال

سائح منحوس.. يعيش في المطار منذ 110 أيام.. فيديو

الأهلي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لضم طاهر محمد طاهر

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020