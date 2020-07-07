محافظ جنوب سيناء يشدد على تكثيف العمل فى المشروعات التنموية الجارية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور المهندسه ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادرعشماوي السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديري الادارات والمديريات باعمال المشروعات الجارية وممثلين عن الشركات القائمه ورئيس جهاز تعمير سيناء علي اعمال المشروعات والتطوير بمدينه طور سيناء





واعلن المحافظ عن افتتاح المشروعات المقامة بالمدينه بحضور بعض الوزراء يوم 23 الجاري في ذكري احتفالات ثورة 23 يوليو .





وشدد المحافظ علي تكثيف ساعات العمل خلال الفترة الجارية وامر بتوفير كافه الخامات والمواد الخام للانتهاء من الاعمال في اقرب وقت وقبيل الافتتاح .





وتم استعراض المشروعات القائمه بالمدينه والتي شملت أعمال توسعات وتطوير وتجميل شارع الكورنيش و شارع مصر 306 ، و ممشى أهل مصر وشاطئ الفيروز العام والذى يضم 10 شاليهات كمرحلة أولي و بالإضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) ووجه بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ ليصبح متنفسا لمواطني المدينة وزوارها وإنشاء مساحات خضراء وزراعه المدخل باشجار النخيل وإنارة ورصف للطريق ليكون متنفسا حضاريا وجماليا لأهالي مدينة طور سيناء وانشاء مكان مخصص باركنج للسيارات بالمنطقه الخليفية للشاليهات اليوم الواحد .





ومسجد خالد بن الوليد، والمُقام على مساحة 800 متر مربع بالجهود الذاتية، بمنطقه ابني بيتك بطور سيناء ووجه بضرورتوفير خدمات وملعب وسوق تجاري لخدمه المنطقة و المناطق المجاورة للمسجد .





وتشهد اعمال الافتتاح ممشي اهل مصر ، ومسجدي الفرقان بحي الزهراء وخالد بن الوليد بمنطقة ابني بيتك .





واعلن المحافظ عن انه سيتم توقيع برتوكول بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاوقاف بشأن اقامة مسجد التجلي بمدينة سانت كاترين .





والذى تم وضع حجر الاساس لة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بسانت كاترين في اكتوبر الماضي ليكون أحد معالم المدينة وبما يتناسب مع مكانتها الروحية والتاريخية وما يجرى بها من تنمية عمرانية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأديان "هنا نصلي معا".





والمسجد يقع على مساحة 6000 مترا، مُلحق به مدرسة علمية ومكتب تحفيظ قرآن ودار مناسبات بمنطقة الزيتونة في مدينة سانت كاترين وتبلغ مدة التنفيذ عام منذ بداية العمل.





كما ناقش المحافظ العمل علي تطوير الثروة الحيوانية بالمحافظة لما يحقق الاكتفاء الذاتي باقامة عدد من المشروعات من مزارع الانتاج الحيواني والدواجن .





ووجه المحافظ بتسليم عدد 26 ملعب خماسي تم انشاؤهم من محافظة جنوب سيناء لمديرية الشباب والرياضة للعمل علي ادارتهم وتشغيلهم .

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