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ديني

كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية تنصح بأمرين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:02 ص
كيف تتخلص من الذنوب
كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية: بأمرين
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أمل فوزي
كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة وتتساقط عنك كل السيئات ؟ هي أمنية وحلم للكثيرين ، يبذلون للوصول إليها كل نفيث وصعب ، فتساقط الذنوب والتخلص منها يعد أمرًا صعب المنال ، لكنة سهل جدًا من واقع الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، فعن كيف تتخلص من الذنوب و تتساقط عنك كل السيئات في الصلاة، فقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أمر في الركوع والسجود أثناء الصلاة يمحو كل الذنوب.

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 كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة
 كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ، أوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أويسجد في الصلاة ، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها.

 كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ، واستشهد بما ورد في صحيح ابن حبان، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ العبدَ إذا قَامَ يُصلِّي أُتِي بُذُنوبِه كُلِّها فَوُضِعَتْ على رأسِه وعاتِقَيْهِ، فكُلَّما رَكعَ أو سَجدَ تَساقَطَتْ عَنْهُ».

 تكفير كل الذنوب
تكفير كل الذنوب ، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ، يكفر الله سيئاتك بها، حيث إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يمحو بهما كل الذنوب.

تكفير  كل الذنوب ، وتابع: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة ، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها، وثانيها الإكثار من الدعاء.

تكفير كل الذنوب ، وأضاف أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في السجود خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مستدلًا بما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:« أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».
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