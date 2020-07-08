كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية تنصح بأمرين

مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أمر في الركوع والسجود أثناء الصلاة يمحو كل الذنوب.





تكفير كل الذنوب

، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ،

بها، حيث إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يمحو بهما

.

تكفير كل الذنوب ، وتابع: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن

الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة ، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في

والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها، وثانيها الإكثار من الدعاء.