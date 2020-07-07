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أخبار البلد

وزارة النقل تعلن عدد ركاب السكة الحديد ومترو الأنفاق أمس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الاثنين ، وحيث بلغ بإجمالي ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة ١٥٠٣٣٠٩ ألف راكبا.

و أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء ، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى ٥٩٤٥٩٦ ألف راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 834 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر الموصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.
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