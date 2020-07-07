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سيارات

تصميم تخيلى جديد لـ جيب جراند شيروكي 2021.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت السيارة جراند شيروكي الجديدة في تصميم تخيلي جديد من كولسا يزيل التمويه للإشارة إلى ما يمكن توقعه من جراند شيروكي 2021 ، بعد ان أجلت جيب الكشف عن الجيل القادم من السيارة بعد أن كانت تخطط للكشف عنه في معرض ديترويت للسيارات قبل إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحصلت السيارة جراند شيروكي الجديدة فى التصميم التخيلى الجديد على شبك أكثر استقامة مع فتحات تهوية أكبر تتصل بالمصابيح الأمامية، في حين تحتوي المصابيح على حواف أكثر حدة، وفي الأسفل، يمكننا رؤية زوج من خطافات السحب مع شبكة بينهما.


اما خلفية جراند شيروكي حصلت على تصميم يشبه الموديل الحالي مع مصابيح خلفية جديدة تتطابق مع المصابيح الأمامية المحدثة بتصميم أكثر حدة .

ستحصل السيارة جراند شيروكي الجديدة على محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر لإصدارها الأساسي، وبحسب ما ورد، فستحصل أيضًا على محرك بندستار V6 مع تقنية eTorque الهجينة المعتدلة.


وتشير أحدث المعلومات إلى حصول الجيل الجديد على قاعدة عجلات ألفا روميو جيورجيو المستخدمة أيضًا في ستلفيو وجوليا، وبحسب ما ورد، سيكون العملاء قادرين على الاختيار بين المقصورة ذات الصفين والثلاثة صفوف من المقاعد.


في حين لا تزال تعتزم شركة صناعة السيارات طرح جراند شيروكي الجديدة كليًا لأول مرة هذا العام، لكنها لم تكشف عن موعد ذلك بعد .



تصميم تخيلى جديد لـ جيب جراند شيروكي 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ جيب جراند شيروكي 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ جيب جراند شيروكي 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ جيب جراند شيروكي 2021.. صور
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