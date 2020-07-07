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تكنولوجيا

انطلاق مؤتمر Hey Google للأجهزة المنزلية الذكية بعد ساعات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 م
إنطلاق مؤتمر Hey
إنطلاق مؤتمر Hey Google للأجهزة المنزلية الذكية بعد ساعات
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ندى على
تعقد شركة جوجل Google، بعد ساعات، غدا في الثامن من يوليو،  مؤتمر Hey Google للأجهزة المنزلية الذكية، وذلك في حدث عبر الإنترنت، حيث ستعلن فيه عن أهم الأجهزة التكنولوجية المتعلقة بالمنزل مثل التليفزيونات الذكية، وأجهزة مكبرات الصوت، وغيرها. 

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن المؤتمر الذى سيتم عقده سيتناول الإعلان عن عدد من الأجهزة التى كان من المقرر أن تعلن عنها جوجل في مؤتمر المطورين، Google IO، والذى تم إلغاؤه، بسبب تفشى فيروس كورونا. 


وسيتضمن الحدث عرضًا تقديميًا مدته 45 دقيقة، كما سيتم مناقشة المطورين حول الميزات الجديدة  للتطبيقات المتعلقة بأجهزة المنزل الذكي من Google Home، بالإضافة إلى مناقشة عروض شركات أخرى في صناعة  أجهزة المنازل الذكية.

وعلى الرغم من أن الحدث يستهدف المطورين الذين يتطلعون إلى دعم أحدث المبادرات والميزات من جوجل ، فإن المؤتم سيكون فرصة كبيرة لمحبى تطبيقات وأجهزة المنازل الذكية. 


وتم إطلاق العديد من الأجهزة المنزلية الذكية سابقا مثل شاشة  Nest Hub Max الذكية، وأجهزة الواى فاى الذكية ، بالإضافة إلى اشتراك Nest Aware للحصول على أفضل تطبيقات وعروض الأجهزة المنزلية الذكية بأسعار معقولة. 

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