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أخبار البلد

400 شكوى فى 5 أيام.. القومى للمرأة يناشد السيدات بالإبلاغ عن حالات العنف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:29 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قدم مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة، الدعم للنساء طوال الوقت ويتلقى عبر الإيميل والخط الساخن الشكاوى ومن ثم يتحرك لتقديم المساعدات خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية يوفر المجلس محامى مجانًا يتابع مع صاحبة الشكوى.

وفى الفترة الأخيرة تلقى المجلس 400 شكوى جاءت أغلبها عن العمف الذى تتعرض له المرأة خاثة بعد إثارة قضية موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام) الشهيرة، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمسانده القانونية اللازمة  لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات  والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامه لجميع البيانات والمعلومات  التى يتلقاها المكتب من الضحايا  .

 وعن ذلك قالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة أن المكتب يقدم الدعم  والمساندة القانونية والنفسية اللازمه  للسيدات والفتيات، ويجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية ، العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل. 

 وناشدت أمل عبد المنعم  جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التى تعرضن لها ، حتى ينال  المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن. 

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115  يوميا من الساعه ال9 صباحا حتي الساعه ال9 مساءً ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :

[email protected]





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