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رياضة

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:54 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي صباح اليوم .

وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن صفقة إنتقال طاهر محمد طاهر كلفت خزانة النادي الأهلي 21 مليون جنيها فقط لاغير .

وتابع:" المقاولون وضع بندا يتيح لهم الحصول على 20 % من نسبة بيع اللاعب بعد ذلك لأي نادي ".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي  الأهلي اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

دار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي.

وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.


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