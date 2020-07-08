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منوعات

داعشية.. عاملة في ستاربكس تغير اسم فتاة مسلمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كل ما كانت ترغب فيه الشابة المسلمة؛ هو الحصول على كوب من القهوة، وكغيرها دخلت إلى المقهى الشهير "ستاربكس" وطلبت قهوتها إلا أنها فوجئت بأمر لا يصدق عندما ذهبت لاستلام الكوب. 

ووجدت الشابة، وقد كتب أحد عمال ستاربكس، كلمة "داعش" على الكوب،  بدلًا من اسم الشابة المسلمة، قبل أن يتهم الشابة بردود فعل مبالغ فيها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وأصيبت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا والتي تدعى "عائشة" بالذعر؛ عندما تم تسليمها المشروب البارد، وقد كتب عليها تحمل اسم الجماعة الإرهابية "داعش".

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وقالت عائشة في مؤتمر صحفي في مينيسوتا بالولايات المتحدة: "الكلمة المكتوبة على الشراب هي كلمة تحطم سمعة المسلمين في جميع أنحاء العالم".

فيما قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن تسمية المسلم بهذه الكلمة انتهاك له. 

وأوضحت  "عائشة" التي كانت ترتدي الحجاب خلال تواجدها بالمقهى، أنها أعطت اسمها مرتين إلى العاملة ولكن  ادعت أنها لم تسمع اسمها بشكل صحيح.

وقالت عائشة إنها اتُهمت برد فعل مبالغ فيه عندما طلبت رؤية المدير، وبحسب ما ورد قيل لها: "ما المشكلة؟ يخطئ الناس في أسمائهم طوال الوقت"، ومنح المتجر عائشة مشروبًا مجانيًا وبطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا.

لكن عائشة تقول إن هذا لا يكفي وتريد أن تطرد العاملة ومديرها من المتجر لطريقة معاملتها، وإنها شعرت بالإهانة والغضب والتقليل.

داعشية.. عاملة في ستاربكس تغير اسم فتاة مسلمة
داعشية.. عاملة في ستاربكس تغير اسم فتاة مسلمة
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