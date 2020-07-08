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شكاوى القومي للمرأة: قضية التحرش شجعت عددًا كبيرًا من الفتيات للإبلاغ عن وقائع عايشنها.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:17 ص
التحرش
التحرش
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محمود محسن
أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أن قضية التحرش شجعت عددًا كثيرًا من الفتيات على تقديم بلاغات مماثلة للسعي للحصول على حقوقهن.

وأضافت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي ان هناك بلاغات وهناك من سار بالاجراءات بعد ازمة التحرش الأخيرة وعادوا للتأكيد على عودة حقوقهم.

وتابعت مدير مكتب شكاوي المرأة اننا نعطي السيدات المشورة القانونية للتأكيد على الاتجاه القانوني والسعي لعودة حقوقهم.

وأشارت أمل عبد المنعم إلى أن عددا كبيرا من السيدات بدأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما كان لم يحدث من قبل مما جعل المبتزين التراجع والتوقف وهو ما يدل على النجاح.
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