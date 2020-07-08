شكاوى القومي للمرأة: قضية التحرش شجعت عددًا كبيرًا من الفتيات للإبلاغ عن وقائع عايشنها.. فيديو

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أن قضية التحرش شجعت عددًا كثيرًا من الفتيات على تقديم بلاغات مماثلة للسعي للحصول على حقوقهن.





وأضافت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي ان هناك بلاغات وهناك من سار بالاجراءات بعد ازمة التحرش الأخيرة وعادوا للتأكيد على عودة حقوقهم.





وتابعت مدير مكتب شكاوي المرأة اننا نعطي السيدات المشورة القانونية للتأكيد على الاتجاه القانوني والسعي لعودة حقوقهم.



