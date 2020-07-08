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مدير عام الآثار في قنا: الدجالون سبب انتشار عمليات التنقيب في المنازل .. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:52 ص
الاثار
الاثار
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محمود محسن
أكد أيمن هندي مدير عام الآثار بقنا، أن الموقع الذى توفى فيه 4 أشخاص مؤخرا، ليس أثريا، وصاحبه يسكن في مكان آخر، وبدأ في التعامل مع الدجالين، وأحضر البعض لمساعدته في الحفر، وتوفوا ومعهم الدجال أيضا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن المواطنين يتعاملون مع الدجالين الذين يسيطرون على العقليات، ويجعلونهم يحفرون تحت المنازل ويقنعونهم بذلك.

وعلق : الدجال يضع الخطة ويستنزف أموال المواطنين بحجة أنه سيشترى أشياء تساعدهم على فتح المقابر وأثناء المعاينة وجدنا جثثا في الأعماق وهم يحفرون لأعماق كبيرة تقل فيها نسبة الأكسجين، ونحن شبه أسبوعيا نتلقى بلاغا بالحفر خلسة وفى أماكن بعيدة عن المناطق الأثرية والحالة الأخيرة توفيت نتيجة الاختناق أما الحالة التي سبقتها انهار عليها جزء من البئر .

وأوضح " مدير عام آثار قنا" أنه تنتشر في محافظات الصعيد ظاهرة البحث عن الثراء ويتم الحفر داخل المنازل وتم انتشال الجثة الرابعة أمس من أحد المنازل.
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