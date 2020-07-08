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فن

في قضية التشهير .. جوني ديب يفجر مفاجأة تدين امبر هيرد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:28 ص
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
كشف النجم العالمي جوني ديب النقاب عن صورة تؤكد حقيقة مزاعمه بأن زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد تعدت عليه وتسببت في قطع جزء من أحد أصابعه، وذلك على هامش قضية التشهير التي استأنفت جلساتها أمس الثلاثاء.

وظهر جوني ديب في الصورة التي كشف عنها خلال الجلسة وهو يركض في المستشفى بعد إصابته حيث كان يتلقى العلاج.

وقال جوني ديب إنه كذب على الجميع في مارس 2015 ولم يكشف أن امبر هيرد هي من قامت بذلك الشيء لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحد على زواجهما، لافتا إلى أنه ادعى إصابة أصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.

وأضاف جوني ديب بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: " ليس هذا ما حدث، امبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا أصابت اصبعي".

وأكثر ما عانى منه جوني ديب في السنوات الأخيرة هو خلافاته المستمرة مع زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد التي كانت سببا في تكبيده خسائر عديدة.
في قضية التشهير .. جوني ديب يفجر مفاجأة تدين امبر هيرد
في قضية التشهير .. جوني ديب يفجر مفاجأة تدين امبر هيرد
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