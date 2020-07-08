بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن تزايد حالات الانتحار وعمليات العنف وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها البلاد.









وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلاثة أشخاص انتحروا خلال فترة 48 ساعة الماضية في بيروت والجزء الجنوبي من البلاد، "بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية".

















كما كانت هناك زيادة في الجريمة المنظمة، التي تعزوها وسائل الإعلام المحلية إلى "اليأس" لدى كثير من السكان بين ارتفاع تكاليف المعيشة.







