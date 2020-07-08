AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.. تزايد حالات الانتحار في لبنان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:30 ص
الازمة الاقتصادية
الازمة الاقتصادية في لبنان
Advertisements
أ ش أ
كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن تزايد حالات الانتحار وعمليات العنف وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها البلاد.


وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلاثة أشخاص انتحروا خلال فترة 48 ساعة الماضية في بيروت والجزء الجنوبي من البلاد، "بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية".




كما كانت هناك زيادة في الجريمة المنظمة، التي تعزوها وسائل الإعلام المحلية إلى "اليأس" لدى كثير من السكان بين ارتفاع تكاليف المعيشة.


يذكر أن العملة المحلية، الليرة، فقدت أكثر من 75٪ من قيمتها، وتجاوز الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية 50٪ في بعض الحالات مؤخرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط انهيار الاقتصاد.. اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في لبنان

الاحتجاجات تعود إلى الشارع اللبناني.. انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية يشعل الأزمة.. رئيس الحكومة: نتعرض لحملة ممنهجة

لليوم الرابع.. لبنان يشتعل وأزمة الليرة تدخل في منعطفها الأسوأ

يوم جديد من الاحتجاجات.. لبنانيون يتظاهرون أمام وزارة الاقتصاد ويغلقون الطرقات

ترشيحاتنا

ميريت عمر الحريري: والدي رفض مساعدتي في التمثيل وهذه وصيته لي

رسوم 100 جنيه بدلا من 10000 جنيه على المصنفات والتسجيلات الإذاعية للفئات دون 21 عاما

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. فيفى عبده تعزي حمادة هلال فى وفاة والدته.. شاهد

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟ تفاصيل

رسميا.. الإعلان عن لكزس LS 2021 فيس ليفت.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور