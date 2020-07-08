ليفربول يواجه برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي منافسه برايتون اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويحسم فريق ليفربول لقب الدورى الإنجليزي الموسم الحالي بعد غياب دام لمدة 30عاما وذلك بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف.





ويغيب عن مباراة برايتون ضد ليفربول المدافع جويل ماتيب وديان لوفرين من الريدز بعد تعرضهما للإصابة.





علي جانب آخر يحاول فريق برايتون الخروج بنتيجة إيجابية في ظل الوضع السيئ الذي يمر به وتدهور النتائج مما جعله مهدد بالهبوط للقسم الثاني.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 89 نقطة بينما جاء برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.