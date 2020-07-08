بدون مكياج.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورة جديدة

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، "Had a lot on my mind today.. what about you.. لدي أشياء كثيرة تشغل بالي اليوم.. ? شو شاغل بالكم؟.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية تي أبيض بخطوط سوداء من منطقة الصدر بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية تبرز من جمال ورقة ملامحها.
واختارت ريا أبي راشد بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز رقة وجمال إطلالتها، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها.
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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Had a lot on my mind today.. what about you? شو شاغل بالكن؟
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