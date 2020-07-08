بدون مكياج.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورة جديدة

صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.





Had a lot on my mind today.. what about you.. لدي أشياء كثيرة تشغل بالي اليوم.. ? شو شاغل بالكم؟. وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، "