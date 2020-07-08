إزالة برج سكنى فى إيتاى البارود وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضربة قاضية لأصحاب الأبراج المخالفة ومن بينهم إزالة برج ملك مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود مكون من ١٣ طابقا بطريق برقامة بنزلة الكوبرى العلوى.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إزالة عقار مائل ومخالف مكون من ١٣ طابقا بطريق برقامة المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمدينة إيتاي البارود ، والمقام على مساحة ١٨٠مترا منذ عام ٢٠١٦، وإحالة أصحابه إلى النيابة العسكرية .

ووجه محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع الشرطة و الحماية المدنية عمل كردون أمني حول العقار المائل ، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و إخلاء العقار من السكان تحت إشراف الإدارة الهندسية، وتم فصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على أرواح المواطنين.

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وشدد المحافظ على ضرورة إزالة العقارات المخالفة بنطاق محافظة البحيرة أى إن كان اصحابها من أصحاب السطوة والنفوذ وذلك فى إطار تنفيذ القانون لردع المخالفين وتأكيدًا على هيبة الدولة

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود قد أعلنت عن البدء في تنفيذ قرار إزالة برج مخالف مكون من ١٣ طابق المتواجد بطريق برقامة .والمتفرع من شارع جمال عبد الناصر ملك مدير الإدارة الصحية

وأكد رئيس المدينة علي إزالة الأدوار المخالفة التي بنيت بدون ترخيص في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء مهيبا بالمواطنين .الالتزام بالقوانين و عدم المخالفة و كذا عدم شراء اى وحدة سكنية أو تجارية الا بعد التأكد من وجود تراخيص للمبنى و صلاحيته للإشغال.