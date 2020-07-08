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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصرين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 11158 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 13017 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 4288 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1555 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى  الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2396 نقطة، فيما تراجع بورصة النيل بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 725 نقطة.
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