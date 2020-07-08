البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصرين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع.



وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 11158 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 13017 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 4288 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1555 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2396 نقطة، فيما تراجع بورصة النيل بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 725 نقطة.

