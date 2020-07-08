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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بتربية عين شمس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:26 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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نهلة الشربيني
قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس، يرافقه د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، ود. ماجد أبوالعينين عميد كلية التربية بالجامعة.

وتابع الوزير، سير أعمال الامتحانات واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشاد د. عبدالغفار بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلية التربية والجامعة لتسهيل وتأمين امتحانات الفرق النهائية.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مدار الأسبوع الماضي، بدأت في 563 كلية ومعهد في أنحاء الجمهورية، وشهدت لجان الامتحانات حضور 214289 طالبا من أصل 223540 طالبا كان يحق لهم أداء الإمتحانات، ليبلغ نسبة الطلاب الذين اعتذروا او تغيبوا عن أداء الامتحانات نحو 4% من عدد الطلاب.

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